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Офіс генпрокурора розслідує дії РФ на Чорнобильській і Запорізькій АЕС за статтею "екоцид"

Прокуратура документує та розслідує всі воєнні злочини Росії в Україні.

Офіс генпрокурора розслідує дії РФ на Чорнобильській і Запорізькій АЕС за статтею "екоцид"
Фото: скрин відео

Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид" через дії Росії на Чорнобильській і Запорізькій атомних електростанціях. 

Про це генпрокурор Ірина Венедіктова заявила на пресконференції щодо злочинів РФ проти України.

Зокрема, Венедіктова акцентувала на захопленні Чорнобильської та Запорізької АЕС, що становить загрозу ядерній безпеці.

"Це могла б бути друга Чорнобильська катастрофа, але з десятикратно гіршими наслідками. Російське населення також постраждало б, але це здалося незначним для агресора", – наголосила генеральний прокурор України.

Венедіктова зазначила, що прокуратура вже розпочала справу стосовно екоциду, а також документує та розслідує всі воєнні злочини.

Нагадаємо, вже п'ять діб ЗАЕС і її місто-супутник Енергодар перебувають під контролем окупантів. Станом на ранок 9 березня на території АЕС перебувало 50 одиниць важкої техніки, близько 400 російських військових, багато вибухівки та зброї. 

На всіх шести енергоблоках станції працює український персонал, проте всі технічні питання керівництво АЕС змушене погоджувати з окупантами. Персонал перебуває під сильним психологічним тиском з боку загарбників.

Чорнобильська атомна через дії окупантів повністю знеструмлена. Без електроенергії й місто Славутич. Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) несподівано втратило звʼязок з моніторинговими системами гарантій на Чорнобильській атомній електростанції, захопленій Росією.

Операції з ядерними матеріалами на ЧАЕС поки що зупинені. На майданчику розташовані виведені з експлуатації ядерні реактори та обʼєкти з радіоактивними відходами. Регулятор каже, що може підтримувати звʼязок з АЕС тільки електронною поштою.

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