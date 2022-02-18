Правила вильоту чартерів з України ускладнили

Влада України ускладнила правила вильоту чартерів з українських аеропортів. Відтепер для виконання польотів при подачі заявки доведеться вказати додаткову інформацію, а розгляд самої заявки може тривати тиждень.

Як повідомляє галузевий портал "Крила", відповідне рішення ухвалила Державна авіаційна служба України. Його причиною стало отриманням ДАСУ листа Служби безпеки України щодо погодження авіарейсів.

Рішенням передбачені такі заходи:

Українські та іноземні експлуатанти, які планують виконання та з України нерегулярних міжнародних та внутрішніх польотів будуть зобов'язані надавати додаткову інформацію при подачі заявки на виконання нерегулярних міжнародних та внутрішніх польотів.

У заявці має бути зазначена мета польоту, серійний (заводський) номер повітряного судна, інформація про пасажирів таких рейсів, що включає прізвище, ім'я пасажира, його стать, громадянство, дата народження, серія, номер документа, що посвідчує особу.

Нагадаємо, минулого тижня видання "Українська правда" повідомило про раптовий виліт з України українських олігархів та бізнесменів чартерними рейсами. Так, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Частина з людей, про яких йшлося у публікації, згодом з’являлися на публічних заходах в України.