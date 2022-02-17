СБУ викрила колишніх керівників Одеського порту на незаконному використані морських бускирів, збиток склав 35 млн грн

Вони надавали в оренду судна за значно заниженими цінами.

Служба безпеки України викрила масштабну схему незаконного використання морських суден колишнім керівництвом Одеського морського торговельного порту.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Посадовці надавали буксири портового флоту в оренду комерційним структурам за штучно заниженими тарифами.

Протиправна діяльність чиновників завдала державі збитків на більше ніж 35 млн грн.

“За даними слідства, у 2017-2018 роках двоє керівників держпідприємства налагодили механізм виведення у тінь бюджетних грошей на незаконному використанні суден торговельного порту. Встановлено, що вони надавали в оренду морські буксири представникам афілійованих підприємств під виглядом сервісних послуг”, – за даними слідства.

При цьому, учасники схеми штучно занижували вартість тарифів на використання держмайна. Для реалізації схеми вносили недостовірні відомості до звітної документації.

За попередніми даними, фактичні витрати на техобслуговування, ремонт та заправку пальним буксирів у десятки разів перевищували визначену посадовцями орендну плату.

Наразі слідчі СБУ повідомили двом колишнім керівникам держпідприємства про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

Нагадаємо, у серпні колишнім посадовим особам державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" повідомлено про підозру у розтраті майна держпідприємства та службовому підробленні ( ч.ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

Керівники держпідприємства у період 2016-2017 років не відобразили послуги із ескортування суден-газовозів буксирами портофлоту на 1,8 млн гривень, заподіявши шкоду держпідприємству на цю суму.