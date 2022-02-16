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СБУ піймала так звану заступницю генпрокурора ЛНР, яка масово фабрикувала справи проти жителів ОРДЛО

Підозрювана – колишня співробітниця Луганської прокуратури, яка у 2014 році приєдналася до незаконних збройних формувань.

СБУ піймала так звану заступницю генпрокурора ЛНР, яка масово фабрикувала справи проти жителів ОРДЛО
Фото: СБУ

Оперативники СБУ задокументували факти протиправної діяльності так званої "заступниці генпрокурора ЛНР", повідомили в пресслужбі відомства.

Зловмисниця організовувала фабрикування "справ" і затримання жителів ОРДЛО під вигаданими приводами за їхню проукраїнську позицію. 

"За даними слідства, підозрюваною є колишня співробітниця Луганської прокуратури, яка у 2014 році приєдналася до незаконних збройних формувань. Там входила до складу так званих "МДБ ЛНР" та "генпрокуратури", де згодом стала однією з керівниць. Перебуваючи на цій "посаді", вона контролювала дії підлеглих під час переслідувань місцевих жителів та організовувала незаконні обвинувачення громадян у «судах» бойовиків",– повідомили в Службі безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили жінці про підозру. Їй інкримінують вчинення злочину за ч. 2 ст. 110 (умисні дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Фото: Пресслужба СБУ

В Службі безпеки повідомили, що наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної в загальнодержавний розшук. До зловмисниці буде застосовано процедуру спеціального досудового розслідування і спеціального судового розгляду.

Нагадаємо, сьогодні підконтрольний окупаційній владі Сімферопольський районний суд засудив фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка до шести років ув'язнення в колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів.

14 лютого в Ростові-на-Дону суд залишив двох кримських татар під вартою до 28 травня. Прокуратура наполягала на жорсткіших обмеженнях для політв'язнів.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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