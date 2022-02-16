Визнання "ДНР" і "ЛНР" Росією означатиме повну відмову від Мінських зобовʼязань, – Блінкен

На погляд Блінкена, такий крок ще більше підірве суверенітет України.

Визнання Росією "незалежності" незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" було би рівносильним відмові Москви від зобовʼязань у Мінських домовленостях. Таку точку зору висловив Державний секретар Ентоні Блінкен, пише "Інтерфакс-Україна".

"Держдума заявила про плани направити звернення президенту Путіну про визнання так званих Донецької та Луганської народних республік "незалежними". Для ясності: схвалення в Кремлі цього звернення буде рівносильним повній відмові російського керівництва від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей", – йдеться у його заяві, розповсюдженій Держдепом.

Держсекретар вважає, що визнання Росією "невзалежності" ще більше підірве суверенітет і територіальну цілісність України, а також стане грубим порушенням міжнародного права та поставить під питання заявлену Росією відданість продовжувати дипломатію для досягнення мирного врегулювання цієї кризи.

"Ухвалення цієї постанови... потребуватиме швидкої та рішучої відповіді з боку Сполучених Штатів у повній координації з нашими союзниками та партнерами", – додав Блінкен.

Нагадаємо, 15 лютого Державна дума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей. МЗС України веде консультації про можливе скликання Ради безпеки ООН щодо рішення Державної думи.

16 лютого в Кремлі заявили, шо Путін "прийняв до відома" звернення, але згодились, що визнання не корелюється із Мінськими угодами.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство.