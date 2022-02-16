Кулеба та міністр закордонних справ Індонезії домовилися провести політичні консультації

Незабаром відбудуться політичні консультації між міністерствами закордонних справ України та Індонезії.

Про це йшлося у телефонній розмові очільника української дипломатії Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Індонезії Ретно Лестарі Пріансарі Марсуді.

Також планується провести засідання Міжурядової українсько-індонезійської Комісії з економічного та технічного співробітництва.

Кулеба наголосив, що Україна приділяє важливу увагу розвитку відносин з країнами Асоціації держав Південно-Східної Азії. Він подякував за надання торік Верховній Раді України статусу спостерігача у міжпарламентській асамблеї АСЕАН.

“Україна та країни АСЕАН є важливими торговельнии партнерами, а Індонезія є особливо важливим партнером для України в цьому регіоні. Ми працюємо над лібералізацією торгівлі задля активного збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між нашими країнами”, – заявив Міністр.

Дмитро Кулеба та Ретно Марсуді обговорили графік контактів на високому та найвищому рівнях у 2022 році, підготовку до підписання низки двосторонніх документів між Україною та Індонезією. Міністри обмінялися запрошеннями здійснити візити в зручний час.

“Цьогоріч ми відзначаємо 30-річчя дипломатичних відносин між нашими країнами. Це нагода відкрити нову сторінку відносин України та Індонезії”, – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, з липня послом України в Індонезії став дипломат, китаєзнавець Василь Гамянін. Він тривалий час був радником-посланником посольства в Китаї. Посада була вакантною з червня 2020 року після звільнення Володимира Пахіля.