Пєсков переконує, що Росія не має стосунку до DDoS-атак на українські вебресурси

“Нам нічого не відомо".

Росія не має стосунку до кібератак в Україні.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське провладне агентство ТАСС.

“Нам нічого не відомо (про кібератаки). Очікувано Україна продовжує звинувачувати у всьому Росію”, –сказав журналістам у середу представник Кремля.

“Росія не має стосунку до жодних DDoS-атак”, – підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, 15 лютого було вчинено потужну кібератаку на ряд урядових та банківських сервісів. Спостерігалися збої в роботі "Ощадбанку" та мобільного додатку "Приват24". "Впали" сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що команда "Дії відбила серію хакерських атак, які були здійснені з території чотирьох країн, зокрема – Росії.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом DDoS-атаки.

Востаннє масштабна кібератака на українські офіційні ресурси трапилася в ніч із 13 на 14 січня цього року. Тоді постраждали 22 сайти органів державної влади, 6 з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців.