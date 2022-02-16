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Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам

Рішення про звернення до Путіна російські депутати ухвалили вчора. 

Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін прийняв до відома звернення Державної думи щодо визнання "незалежними державами" нелегальні формування "ДНР" і "ЛНР". 

Про це 16 лютого заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає провладне агентство ТАСС.

Водночас Кремль визнає, що визнання "ДНР" і "ЛНР" не корелюється із Мінськими угодами. 

Нагадаємо, учора Державна дума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей. МЗС України веде консультації про можливе скликання Ради безпеки ООН щодо рішення Державної думи.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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