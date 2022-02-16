Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам

Рішення про звернення до Путіна російські депутати ухвалили вчора.

Президент РФ Володимир Путін прийняв до відома звернення Державної думи щодо визнання "незалежними державами" нелегальні формування "ДНР" і "ЛНР".

Про це 16 лютого заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає провладне агентство ТАСС.

Водночас Кремль визнає, що визнання "ДНР" і "ЛНР" не корелюється із Мінськими угодами.

Нагадаємо, учора Державна дума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей. МЗС України веде консультації про можливе скликання Ради безпеки ООН щодо рішення Державної думи.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство.