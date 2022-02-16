МЗС веде консультації про скликання Радбезу ООН через рішення Держдуми щодо "ДНР" та "ЛНР", – Стефанчук

У дипломатів напрацьований алгоритм усіх дій – аж до задіяння формату Будапештського меморандуму.

Міністерство закордонних справ веде консультації про можливе скликання Ради безпеки ООН щодо рішення Державної думи РФ з приводу визнання “ДНР” та “ЛНР”.

Про це у коментарі журналістам заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що вчора український парламент зробив потужну та своєчасну заяву до провідних інституцій світу та урядів і парламентів країн щодо невизнання "незалежності" цих утворень.

“МЗС розіслало її по адресатах, у всі уряди та парламенти світу. Ми зараз очікуємо на реакцію з їхнього боку. МЗС веде консультації про можливе скликання Ради безпеки ООН з цього питання”, – сказав голова ВРУ.

Стефанчук додав, що у дипломатів напрацьований алгоритм усіх дій – аж до задіяння формату Будапештського меморандуму.

“Ми маємо не забути подякувати нашим дипломатам, які щодня працюють задля того, аби голос України чули”, – додав спікер парламенту.

За словами голови Ради, до України сьогодні прибули представники литовського парламенту і делегація з польського сейму. “Це свідчить про підтримку, яку Україна має від своїх справжніх друзів, від тих країн, які завжди підтримують нашу державу”, – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, 15 лютого російська Державна дума підтримала направлення президенту РФ Володимиру Путіну звернення про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР".

Перед цим того ж дня Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Вранці 15 лютого Міноборони Росії заявило про часткове відведення своїх військ із місць тренувань поблизу України до місць постійної дислокації.

Президент РФ Володимир Путін зі свого боку повʼязав частковий відвід військ власне зі закликом Держдуми визнати "незалежність" незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР".