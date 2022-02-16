"Євросолідарність" лідирує в рейтингу підтримки партій, – КМІС

Відносно найбільшу підтримку серед українців має партія "Європейська солідарність" – 22,9% тих, хто визначився з вибором і пішов би голосувати. "Слуга народу" має 16,4%.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-13 лютого.

"Різниця між партіями – понад похибку, тобто формально «ЄС» перебуває на першому місці, «Слуга народу» – на другому місці", – зазначили в результатах дослідження.

Третє місце ділять партії "Батьківщина" (11,5%) та ОПЗЖ (10,1%). Також більше 5% мають партія "Наші" (6,2%), "Розумна політика" (5,8%), "Сила і честь" (5,1%).

"Порівняно з груднем 2021 року у випадку практично всіх партій (в т.ч. партій-лідерів) різниця в рейтингу – у межах похибки, тобто статистично значущих змін не було. Лише у випадку партій «Сила і честь» та «Голос» має місце деяке зниження рейтингу. Водночас, якщо в грудні 2021 року різниця між «ЄС» і «Слугою народу» була в межах статистичної похибки (тобто формально партії ділили перше місце), то зараз «ЄС» має «чисте» перше місце, а «Слуга народу» – друге місце", – додали в КМІС.

Фото: КМІС

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що "Європейська солідарність" лідирувала і в січневому опитуванні Центру Разумкова. За неї були готові віддати голоси 25,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах і пішов би голосувати. СН при цьому мала 18,4%.