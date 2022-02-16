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Зеленський привітав українців із Днем Єднання

Президент розпочав телемарафон UAРазом. 

Зеленський привітав українців із Днем Єднання
Фото: ЕРА/UPG

Президент Володимир Зеленський привітав українців із започаткованим кілька днів тому святом – Днем Єднання.

Відеозвернення президента транслювалося на всіх телеканалах держави.

"Зеленський зазначив, що всі громадяни мають відмінності – вони різного віку, статі, говорять різними мовами, мають різні професії. Але всіх обʼєднує єдине бажання – жити в мирі.

"І на все це ми маємо повне право, бо ми у себе вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не буде любити так, як ми любимо. Ніхто. Тільки ми разом зможемо наш дім захистити. З Днем Єднання, синьо-жовті!" – зазначив він.

По всій країні сьогодні відбудуться урочистості, а на телеканалах пройде марафон UAРазом. 

16 лютого західна преса з посиланням на анонімні джерела в розвідці неодноразово називала днем нового вторгнення в Україну. При цьому Пентагон ці дані не підтверджував. 

На тлі "призначення" журналістами дат наступу Росії Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання – у цей день піднімуть державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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