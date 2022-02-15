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За депутата Київміськради від "Слуги народу" Трубіцина внесли заставу в розмірі 14,9 мільйона гривень

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не розголошують, хто саме це зробив.

За депутата Київміськради від "Слуги народу" Трубіцина внесли заставу в розмірі 14,9 мільйона гривень
Фото: Facebook-сторінка Ярослава Трубіцина

15 лютого за депутата Київського міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина внесли заставу, повідомляють "Українські новини".

Розмір застави становить 14,88 мільйона гривень.

У Спеціалізованій антикорупційні прокуратурі журналістам не повідомили, хто саме вніс кошти. 

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ і САП викрили на хабарі депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Затримали і його неофіційного помічника. Згодом у НАБУ уточнили, що на одержанні 1,26 млн грн хабара за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці викрили крім депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) ще п’ятьох осіб.

11 лютого ВАКС обрав запобіжний захід депутату Київради - він призначив Владиславу Трубіцину тримання під вартою із можливістю внесення застави у 14,89 млн гривень.

12 лютого Вищий антикорупційний суд заарештував з альтернативою застави чотирьох спільників депутата Трубіцина.

14 лютого НАБУ опублікувало оперативне відео у справі депутата.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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