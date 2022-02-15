За депутата Київміськради від "Слуги народу" Трубіцина внесли заставу в розмірі 14,9 мільйона гривень

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не розголошують, хто саме це зробив.

15 лютого за депутата Київського міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина внесли заставу, повідомляють "Українські новини".

Розмір застави становить 14,88 мільйона гривень.

У Спеціалізованій антикорупційні прокуратурі журналістам не повідомили, хто саме вніс кошти.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ і САП викрили на хабарі депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Затримали і його неофіційного помічника. Згодом у НАБУ уточнили, що на одержанні 1,26 млн грн хабара за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці викрили крім депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) ще п’ятьох осіб.

11 лютого ВАКС обрав запобіжний захід депутату Київради - він призначив Владиславу Трубіцину тримання під вартою із можливістю внесення застави у 14,89 млн гривень.

12 лютого Вищий антикорупційний суд заарештував з альтернативою застави чотирьох спільників депутата Трубіцина.

14 лютого НАБУ опублікувало оперативне відео у справі депутата.