За депутата Київміськради від "Слуги народу" Трубіцина внесли заставу в розмірі 14,9 мільйона гривень

15 лютого за депутата Київського міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина внесли заставу, повідомляють "Українські новини".
Розмір застави становить 14,88 мільйона гривень.
У Спеціалізованій антикорупційні прокуратурі журналістам не повідомили, хто саме вніс кошти.
Нагадаємо, 9 лютого НАБУ і САП викрили на хабарі депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Затримали і його неофіційного помічника. Згодом у НАБУ уточнили, що на одержанні 1,26 млн грн хабара за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці викрили крім депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) ще п’ятьох осіб.
11 лютого ВАКС обрав запобіжний захід депутату Київради - він призначив Владиславу Трубіцину тримання під вартою із можливістю внесення застави у 14,89 млн гривень.
12 лютого Вищий антикорупційний суд заарештував з альтернативою застави чотирьох спільників депутата Трубіцина.
14 лютого НАБУ опублікувало оперативне відео у справі депутата.