Рішення НАТО щодо перспективи членства України залишається чинним, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що рішення Альянсу щодо перспективи членства України залишається чинним, незважаючи на загрозу можливого нападу Росії на Україну.

Про це Столтенберг заявив 15 лютого у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Бухарестське рішення залишається чинним. НАТО впевнене, що всі держави мають право обирати свій власний шлях, і двері НАТО залишаються відчиненими", – сказав генсек НАТО, відповідаючи на запитання про можливість Альянсу переглянути це рішення.

Столтенберг констатував, що розширення НАТО "було великим успіхом, оскільки це про розширення демократії та свободи, миру та стабільності у всій Європі на десятиліття".

"Це рішення залишається чинним", – запевнив генсек Альянсу.

Напередодні під час брифінгу у Києві канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі питання вступу України до НАТО не актуальне. Шольц висловив здивування через те, що Росія зробила предметом переговорів членство України в Альянсі.

Нагадаємо, на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів торік у грудні МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. Президент РФ Путін також попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

У січні США і НАТО провели раунди перемовин із РФ на тлі стягування військ до кордонів України та її ультиматумів про нерозширення НАТО за рахунок країн Східної Європи, зокрема України.

Альянс і США відкинули російські вимоги гарантувати, що Україна ніколи не зможе стати членом блоку, але висловили згоду на обговорення взаємного контролю над озброєнням.

Євросоюз і НАТО надіслали в РФ офіційні відповіді щодо її "гарантій безпеки", але Росія відмовилась їх приймати.

Сьогодні глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росії варто продовжити консультації із Заходом. На його думку, перемовини "далеко не вичерпані", Лавров запропонував їх "продовжити та активізувати".