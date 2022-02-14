Шольц: "Питання членства України в НАТО зараз не актуальне"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що наразі питання вступу України до НАТО не актуальне.

Про це він заявив на брифінгу в Києві.

Шольц висловив здивування тим, що Росія зробила предметом переговорів членство України в Організації Північноатлантичного договору, оскільки, за його словами, наразі цього питання немає на порядку денному.

"Щодо членства в альянсах, то на даний момент це не актуально. Тому трохи дивно, що російський уряд зробив предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть зараз на порядку денному", –сказав він під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас Шольц додав, що принцип вільного вибору НАТО не може бути предметом дискусії, а "одна держава не може вказувати іншій, де їй бути чи не бути".

Зеленський, своєю чергою, наголосив, що "від України немає сигналу, що членство в НАТО – не її мета".

"Щодо членства в НАТО – від нас нема сигналу, що членство в НАТО не стоїть за нашу мету. Це не перший сигнал, що це питання не актуальне, який йде не з нашого боку, а – від інших держав”, – зазначив президент України.

Як повідомлялося, з Києва Шольц вирушить до Москви на зустріч із президентом РФ Володимром Путіним.

Нагадаємо, на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. Президент РФ Путін також попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.