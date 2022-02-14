Шольц оголосив про надання Україні 150 млн євро фінансового кредиту

Він зауважив, що саме Німеччина за 8 років війни надала Україні найбільшу фінансову допомогу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про надання Україні 150 млн євро фінансового кредиту.

Відповідну інформацію він озвучив на брифінгу під час першого робочого візиту до Києва. Шольц зазначив, що жодна держава протягом 8 років війни не підтримувала Україну фінансово так сильно, як Німеччина.

"Можу вас запевнити, що ми будемо продовжувати цю підтримку. Я радий, що сьогодні можу оголосити виплату 150 млн євро з поточного фінансового незвʼязаного кредиту і можу оголосити новий незвʼязаний фінансовий кредит", – зазначив він.

Шольц додав, що Україна та Німеччина мають міцні економічні відносини, і ФРН надалі буде заохочувати інвесторів.

Крім цього, Німеччина лікує українських соладтів в своїх лікарнях та тренує ЗСУ.

Нагадаємо, під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва 8 лютого він оголосив про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки економіки. У січні саме таку суму – 1,2 млрд євро – Україні вирішив виділити Євросоюз. Пакет допомоги складається із кредитів та грантів.