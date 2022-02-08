Франція виділяє Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки економіки.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільному з президентом Франції Емманулем Макроном брифінгу за результатами зустрічі в Києві.

"Потужний крок підтримки саме з боку Еммануеля, з боку Франції – виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Це дійсно нам допоможе стабілізувати нашу економіку, ми зараз вже немогано йдемо, але це потужний крок", – зазначив Зеленський.

У січні саме таку суму – 1,2 млрд євро – Україні вирішив виділити Євросоюз. Пакет допомоги складається із кредитів та грантів.

Крім цього, Україна та Франція фіналізувала домоленості щодо постачання 130 локомотивів на суму 900 млн євро та 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також реалізувається проєкт з будівництва патрульних катерів для прикордонників.

"Україна та Франція продовжують розвивати співробітництво з компанією Airbus щодо створення національного перевізника, крім цього в рамках військово-технічного співробітництва сьогодні підписано угоду між "Укроборонпромом" та французькою стороною – компанією Thales. Також сьогодні підписано спільну заяву "Укроборонпрому" з французькою стороною щодо реформ оборонно-промислового комплексу України", – повдіомив президент.

Він додав, що одним із ключових питань перемовин президентів став мирний процес на Донеччині та Луганщині. Очікується проведення наступних перемовин лідерів країн "нормандської четвірки" – України, Німеччини, Франції та Росії.

"Важливий крок – активізація діалогу на рівні політичних радників. Ми розраховуємо на другу зустріч найближчими днями. Розраховуємо, що зустріч 26 січня і майбутні перемовини в Берліні наблизять нас до проведення саміту формату "норманді", – відзначив президент України.

Він зауважив, що має з Макроном спільне бачення щодо актуальних загроз і викликів для Україні та світу загалом.

"Ми продовжуємо взаємодію щодо декоуації. Підтримка партнерів є виграшною в цілому для регіону", – зазначив Зеленський.

Президент відзначив, що Франція відіграє активну роль у "нормандському формаі", і Україна дуже цінує зусилля Еммануеля Макрона.

Це перший візит французького лідера за 24 роки. Учора Макрон перебував із візитом у Москві, де зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним.

За результатами зустрічі Макрон повідомив про необхідність терміново досягти домовленостей щодо безпеки для уникнення військової ескалації з боку Росії. Прогрес у цьому питанні залежатиме від результатів переговорів з країнами Заходу та Україною, і найближчі дні, за словами лідера Франції, будуть вирішальними.