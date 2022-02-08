Макрон про можливість ескалації: "найближчі дні будуть вирішальними"

"Це залежатиме від переговорів, консультацій із США, НАТО, європейцями, а також від нашої зустрічі з президентом Зеленським".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність терміново досягти домовленостей щодо безпеки для уникнення військової ескалації з боку Росії. Прогрес у цьому питанні залежатиме від результатів переговорів з країнами Заходу та Україною.

Про це він заявив за підсумками переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

"Потрібно дуже швидко попрацювати, щоб уникнути будь-якої ескалації. Наразі напруженість усе посилюється, а це збільшує ризик дестабілізації. А це не в чиїх інтересах – ні Росії, ні Європи…

Нам потрібно домовитися щодо конкретних заходів для того, щоб стабілізувати ситуацію та призвести до деескалації. Ми ці позиції обговорили. Найближчими днями та тижнями це має бути підтверджено. Це залежатиме від переговорів, консультацій із США, НАТО, європейцями, а також від нашої завтрашньої зустрічі з президентом Зеленським", - сказав Макрон.

"Президент Путін сказав, що готовий дотримуватися цієї логіки і говорити про те, що потрібно, щоб була рівновага у цих ініціативах. У тому числі йдеться про питання підтвердження суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначив президент Франції.

Він додав, що "найближчі дні будуть вирішальними".

Еммануель Макрон також зазначив, що на кордонах України зосереджено 125 тисяч російських військових.

"Президент (України Володимир - ред.) Зеленський на сьогоднішній день є президентом країни, на межах якої 125 тисяч російських військових. Тому, так, він нервує", - сказав Макрон.

Зі свого боку президент РФ Володимир Путін заявив, що чисельність Збройних сил України на Донбасі дорівнює чисельності російського угруповання.

"Пан президент сказав ось: Росія проводить навчання, зосередила угруповання велике (на кордоні з Україною - ред.). А хіба Україна не зосередила? Ті самі 100 або 125 тисяч людей на Донбасі там зосереджені", - сказав Путін.

Нагадаємо, раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може вторгнутися в Україну “будь-якого дня”, розпочавши конфлікт, який матиме “величезну людську ціну”.