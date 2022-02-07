Росія затвердила відправку білоруських військових до Сирії

Білорусь відправить до Сирії військовий контингент з 200 осіб. Офіційно вони братимуть участь "у гуманітарних заходах поза зоною бойових дій".

Проєкт відповідної безстрокової угоди з Білоруссю схвалив уряд Росії. Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Білоруських військових планується розмістити у місці дислокації російської авіаційної групи - на авіабазі Хмеймім.

Згідно з проєктом договору, під час перебування білоруських військових у Сирії, вони підпорядковуватимуться наказам Центру збройних сил РФ, але залишатимуться під командуванням Міноборони Білорусі. Завдання та склад білоруської групи затвердять влада Білорусі, погодивши своє рішення з Росією.

Росія "на безоплатній основі" забезпечить білоруських військових харчуванням, транспортом, обмундируванням, технічними та матеріальними засобами, зброєю, військовою технікою та боєприпасами, а також проведе їх підготовку та організує їхню евакуацію з Сирії у разі загрози життю.

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко раніше оголосив, що Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.