Що їли й пили взимку в середньовіччі?
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
Семеренко задихнулася холодним повітрям в олімпійській індивідуальній гонці
Семеренко задихнулася холодним повітрям в олімпійській індивідуальній гонці
Співробітники НАБУ затримали нардепа Кузьміних
Співробітники НАБУ затримали нардепа Кузьміних
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
У Росії петиція про відставку Кадирова за кілька годин зібрала понад 65 тисяч підписів
У Росії петиція про відставку Кадирова за кілька годин зібрала понад 65 тисяч підписів
Гучний скандал на Олімпіаді: канадські хокеїстки відмовилися грати, поки суперниці-росіянки не вдягли маски
Гучний скандал на Олімпіаді: канадські хокеїстки відмовилися грати, поки суперниці-росіянки не вдягли маски
Росіяни почали забирати вклади зі Сбербанку
Росіяни почали забирати вклади зі Сбербанку
Крах чорногорського реваншу
Крах чорногорського реваншу
В Україні вдвічі скоротили тривалість самоізоляції хворих із коронавірусом
В Україні вдвічі скоротили тривалість самоізоляції хворих із коронавірусом
ГоловнаСвіт

Росія затвердила відправку білоруських військових до Сирії

Офіційно вони братимуть участь "у гуманітарних заходах поза зоною бойових дій". 

Росія затвердила відправку білоруських військових до Сирії
Лукашенко во время военных учений Россия-Беларусь «Запад 2017», 20 сентября 2017.
Фото: EPA/UPG

Білорусь відправить до Сирії військовий контингент з 200 осіб. Офіційно вони братимуть участь "у гуманітарних заходах поза зоною бойових дій". 

Проєкт відповідної безстрокової угоди з Білоруссю схвалив уряд Росії. Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Білоруських військових планується розмістити у місці дислокації російської авіаційної групи - на авіабазі Хмеймім.

Згідно з проєктом договору, під час перебування білоруських військових у Сирії, вони підпорядковуватимуться наказам Центру збройних сил РФ, але залишатимуться під командуванням Міноборони Білорусі. Завдання та склад білоруської групи затвердять влада Білорусі, погодивши своє рішення з Росією. 

Росія "на безоплатній основі" забезпечить білоруських військових харчуванням, транспортом, обмундируванням, технічними та матеріальними засобами, зброєю, військовою технікою та боєприпасами, а також проведе їх підготовку та організує їхню евакуацію з Сирії у разі загрози життю.

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко раніше оголосив, що Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також