У російських банках і компаніях провели навчання на випадок санкцій

"Звітують все бадьоро, але в приватних розмовах кажуть – катастрофа".

Минулого тижня перший віцепрем'єр Російської Федерації Андрій Бєлоусов провів низку нарад щодо готовності окремих секторів економіки до можливих антиросійських санкцій за вторгнення в Україну.

Наради проводилися за підсумками стрестестів (навчань) російських компаній та системно-значущих банків, пише The Bell з посиланням на близькі до російського уряду джерела.

"Звітували про реальний та фінансовий сектори, а також інфраструктуру, з доповідями вже виступили "Пошта Росії", "Аерофлот" та "РЖД", уточнило одне із джерел. У компаніях на запити The Bell не відповіли. Представник Бєлоусова відмовився від коментарів", – пише видання.

Зазначається, що стрестести передбачали відключення від SWIFT, заборону на постачання західного програмного обладнання, серверів, чипів та іншого високотехнологічного обладнання.

"Звітують все бадьоро, але в приватних розмовах кажуть – катастрофа", – поділився враженнями співрозмовник The Bell. Зокрема, у разі введення обмежень на конвертацію рубля в долар, євро та британський фунт у російських банків "точно є проблема з рефінансуванням зовнішнього боргу", розповіло інше джерело.

Раніше видання "Коммерсант" писало, що на тлі повідомлень про можливі санкційні обмеження США щодо постачання в Росію нової електроніки та підтримки існуючої "Сбер" провів технологічні навчання. На них моделювалося відключення IT-інфраструктури банку від підтримки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP та інших компаній. Загроза блокування доступу Росії до глобального постачання електроніки викликала занепокоєння в уряді, уточнили співрозмовники.

Як уточнив співрозмовник The Bell, стрестести проводили всі системно-значущі банки, не тільки "Сбербанк".

У січні перед зустріччю з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до жителів Росії і зауважив, що їхній безпеці загрожує тільки війна Росії з Україною.

Система SWIFT – це глобальна мережа, яку використовують майже всі фінансові установи у всьому світі для переказу грошових сум один одному, і є наріжним каменем міжнародної платіжної системи.

Відключення Росії від SWIFT, що фактично відрізало б країну від світової економіки, тривалий час вважалося крайнім заходом, який західні країни могли б застосувати проти Росії, щоб утримати її від від розширення військової агресії проти України.

Раніше представник Ради національної безпеки Білого дому зазначив, що Вашингтон продовжує дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона продовжить вторгнення в Україну. Серед ймовірних санкцій – обмеження доступу Росії до міжнародної банківської системи SWIFT.