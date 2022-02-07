Португалія спростила в’їзд до країни

З 7 лютого Португалія спрощує в'їзд до країни.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Відтепер не потрібно пред'являти негативний результат тестування для власників європейських COVID-сертифікатів, зазначили прикордонники.

Нагадаємо, 21 лютого Австралія відкриває кордони для осіб, які зробили повний курс вакцинації та мають відповідні підтверджуючі документи. Країна закрила свій кордон ще у березні 2020 року.

Невакцинованим туристам, щоб відвідати країну, доведеться подавати заяву, а по приїзду - пройти карантин у готелі.

На початку лютого Європейська комісія запропонувала продовжити дію системи цифрових COVID-сертифікатів на рік, до 30 червня 2023 року.