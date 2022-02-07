Що їли й пили взимку в середньовіччі?
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Лукашенко погрожує спільно з Росією воювати проти України
Лукашенко погрожує спільно з Росією воювати проти України
У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю
У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Єлизавета II звернулась до британців: призначила дружину принца Чарльза королевою-консортом
Єлизавета II звернулась до британців: призначила дружину принца Чарльза королевою-консортом
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
ГоловнаСвіт

Заяви Росії про те, що вона не планує вторгнення в Україну, є “хибними”, – очільниця британського МЗС

Трасс цього тижня вирушить до Москви.

Заяви Росії про те, що вона не планує вторгнення в Україну, є “хибними”, – очільниця британського МЗС
Фото: twitter.com/trussliz

Запевнення Росії у тому, що вона не має планів вторгнення в Україну, є “хибними”. Про це заявила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, пише cityam.com.

Трасс вкотре застерегла від “спроб Росії підірвати позиції та залякати” свого сусіда після того, як з'явилися нові розвідувальні дані США про те, що Володимир Путін може вторгнутися в Україну протягом “будь-якого дня”.

Трасс цього тижня вирушить до Москви, де зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, аби говорити про дипломатичне вирішення кризи.

Очільниця британського МЗС вважає, що спроби знайти мирне рішення не мали успіху: США відмовилися погодитися з вимогами Росії заблокувати вступ України до НАТО.

“Глибина російських спроб підірвати Україну і загрожувати їй очевидна”, – сказала вона.

Нагадаємо, раніше Трасс заявила, що, напавши на Україну, Росія зробить величезну стратегічну помилку. На її думку, Росія виявиться затягнутою в конфлікт, подібний до війни в Афганістані та Чечні.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька.

З 10 по 20 лютого в Білорусі проходитимуть спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали зʼїжджатися туди ще в січні.

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також