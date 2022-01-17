Росія і Білорусь проведуть спільні військові навчання у лютому

Росія і Білорусь проведуть у лютому спільні військові навчання під назвою "Союзна рішучість". В їхніх рамках буде відпрацьовуватися протистоянням силам Заходу та України, повідомив Олександр Лукашенко в понеділок.

"Як ви знаєте, у цій непростій обстановці ми з президентом Російської Федерації ще у грудні минулого року домовилися спільно провести позапланові конкретні заходи на західних рубежах Союзної держави та на південному фланзі Білорусі – це також межа Союзної держави. Сьогодні ми бачимо, що нам треба в цьому західному і південному регіоні, "білоруському балконі", провести солідні навчання", - цитує Лукашенка його преслужба.

За словами Лукашенка, Польщі та країни Балтії зосередили на кордонах з Білоруссю 30 тисяч військових з технікою та озброєнням, а Україна - до 10 тисяч військовослужбовців.

"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще гірше, ніж натівські військовослужбовці. І це все у безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться з мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять", - заявив Лукашенко.

Він наголосив, що навчання почнуться наступного місяця, але точну дату ще не визначили.

Нагадаємо, що у 2018 році Лукашенко казав, що "українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", а пізніше жартував: "Якщо і прийдемо з півночі до вас, - я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах".

Проте після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю погіршилися, і восени 2021 року Лукашенко визнав Крим російським. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь зараз розглядається як можливий плацдарм для вторгнення Росії з півночі.

У грудні 2021 року секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив про загрозу "локального конфлікту" з Україною.