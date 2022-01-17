Речник Путіна прокоментував запропонований Зеленським тристоронній формат переговорів за участі США

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не бачать потреби залучати США для обговорення двосторонніх відносин між Росією та Україною, але такий формат в принципі можливий.

"Навіщо Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони повністю і зараз індексовані на хід виконання мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки", - цитує Пєскова агентство ТАСС.

Пєсков додав, що Росія не почула уточнень, про що саме хоче говорити Україна в такому форматі. "Там питання - про Донбас чи не про Донбас. Якщо я правильно пам'ятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити у складі трьох", - сказав він, нагадавши, що Росія відмовляється визначати себе стороною конфлікту на Донбасі.

"Чи означає це, що більшу надію вони покладають на Сполучені Штати і меншу надію вони покладають на "нормандський формат"? Чи означає це, зо вони не вважають більше за потрібне все-таки хочі якось орієнтуватися на виконання тих зобов'язань, які були зафіксовані у нормандському форматі? На жаль, поки що відповідей на все це немає", - заявив Пєсков.

Говорячи про можливість тристороннього формату в принципі, представник Кремля припустив, що "можливо, Київ має на увазі якісь інші теми".

"Але це нам усім належить дізнатися", - зауважив прессекретар президента РФ.

Нагадаємо, минулого тижня керівник Офісу президента Андрій Єрмак розказав, що Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна. За його словами, у Вашингтоні цю пропозицію сприйняли з інтересом.

Перед цим Зеленський зустрівся із зовнішньополітичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції. Він заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Зеленський також заявив про готовність домовлятися з Путіним у рамках "нормандського формату".

Зеленський давно хоче зустрітися з Путіним і нещодавно заявив про готовність до переговорів у будь-якому форматі, в тому числі двосторонньому. 1 грудня під час виступу в Верховній Раді зі щорічним посланням Зеленський заявив, що війну на сході не вдасться зупинити без прямих перемовин України та Росії.