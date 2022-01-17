Фото: Анна Стешенко

У Києві на вулиці Володимирській, 15, де розташовано Печерський районний суд, почали збиратися люди. Об 11:00 суд почне обирати запобіжний захід п’ятому президентові України Петрові Порошенку.

Як повідомляє кореспондентка LB.ua з місця події, будівлю суду посилено охороняють. Навпроти стоїть кілька автозаків.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Згідно з інформацією ДБР, сторона обвинувачення проситиме про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Порошенко обвинувачується у вугільній справі за двома статтями КК України – 111 і 268-3. Стаття про державну зраду (111) передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 – створення терористичної групи чи організації та сприяння їм – передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Порошенко повернеться в Україну із закордонної поїздки сьогодні вранці.

Печерський райсуд уже не вперше розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенкові. В 2020 році він був підозрюваним у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Тоді Державне бюро розслідувань під час засідання оголосило про завершення досудового слідства у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки, тому обрання запобіжного заходу було неможливим.