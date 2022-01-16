Порошенко сподівається, що літак з ним не садитимуть в незапланованому аеропорту

Літак із пʼятим президентом, народним депутатом "Євросолідарності" Петром Порошенком можуть посадити не в аеропорту "Київ", як анонсувалося раніше.

Про це Порошенко заявив під час пресконференції в Українському домі у Варшаві, повідомляє журналіст LB.ua.

"Я думаю, що все буде добре. Так, можуть посадити в іншому аеропорту, але дуже сподіваюся, що цього не станеться", – зазначив він.

Нагадаємо, приліт Порошенка до України анонсували на 9 годину 17 січня. Його прихильники збирають два мітинги на підтримку політика – в аеропорту "Київ" і у львівському.

Об 11 годині Порошенко має бути в Печерському райсуді столиці, де йому обиратимуть запобіжний захід.

Прокуратура вимагає для п'ятого президента утримання під вартою. Утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд грн просили для іншого підозрюваного в цій справі, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Петра Порошенка обвинувачують за двома статтями КК України – 111 (державна зрада) і 268-3 (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм). Стаття 111 передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 – передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний перебував під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин перебуває за кордоном.

Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді ж правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ Дмитром Козаком, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим і помічником Путіна Владиславом Сурковим. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої і голови АП Бориса Ложкіна.