Порошенка, швидше за все, не затримуватимуть в аеропорту, – ЗМI

Офіс президента України погодив рішення Офісу генерального прокурора не затримувати завтра підозрюваного у державній зраді пʼятого президента, нардепа Петра Порошенка в аеропорту.

Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на джерела в ОГП.

“Банкова постійно визначалася зі стратегією затримання Порошенка. Але не лише бажання зірвати лідеру “ЄС” телекартинку з багатотисячною підтримкою в момент затримання силовиками (команда ґрунтовно готується до зустрічі лідера), стало ключовим у зміні рішення Банкової”, – йдеться у повідомленні.

Так, нібито є проблеми з якістю рішення Печерського суду, яке було ухвалено за півгодини. “У рішенні про затримання міститься низка слабких процесуальних моментів, які адвокати можуть легко розбити і цим поставити під сумнів всю справу”, – уточнює джерело.

“Тому народний депутат, швидше за все, отримає можливість самостійно прийти до Печерського суду завтра об 11:00. І тільки якщо він не прийде, прокурори матимуть підстави його затримати”, – зазначає видання.

Zn.ua додає, що з огляду на “хитання” Банкової, рішення будь-якої миті можуть змінити.

Щодо запобіжного заходу для Петра Порошенка на період розслідування, то за версією джерела, на нього чекає цілодобовий домашній арешт, під яким зараз перебуває Віктор Медведчук. “Сума застави з 1 мільярда гривень, швидше за все, злетить до 100 мільйонів”, – уточнило джерело.

Нагадаємо, Петро Порошенко має повернутися до України вранці 17 січня рейсовим літаком із Варшави. Того ж дня "Європейська солідарність" планує провести великий мітинг у львівському аеропорту.

Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри. Він повідомляв, що проводить міжнародні зустрічі, зокрема по лінії НАТО.

Після прильоту Порошенко хоче скористатися правом народного депутата на невідкладний прийом генерального прокурора. Ірина Венедіктова, як відомо, підозру Порошенку не підписувала, бо була у відпустці. Замість неї це зробив її заступник.

Саме 17 січня суд і планує обрати йому запобіжний захід. У клопотанні для нього просять утримання під вартою із альтернативою застави в 1 млрд гривень. Саме стільки просили і для іншого підозрюваного в цій справі, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Адвокати Порошенка заявили, що вже є ухвала про його затримання. У ДБР тим часом кажуть, що політик ухвилився від явки до суду, а це може призвести до обрання йому більш суворого запобіжного заходу.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 14 січня, коли оприлюднять ухвалу.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний хто був під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин за кордоном.

Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.