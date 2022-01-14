​На Порошенка чекають у Печерському суді в понеділок об 11:00, – ДБР

Державне бюро розслідувань назвало суд і час засідання з обрання запобіжного заходу пʼятому президентові, народному депутатові Петру Порошенку у справі про державну зраду.

"Печерський районний суд міста Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР»", – сказано в повідомленні на сторінці ДБР у фейсбуці.

У ДБР уточнили, що клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою щодо Петра Порошенка буде розглянуто об 11:00 17 січня.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

12 січня ДБР звинуватило Порошенка в ухиленні від явки до суду і повідомило, що запобіжний захід обиратимуть 17 січня. У клопотанні для нього просять утримання під вартою із альтернативою застави в 1 млрд гривень. Саме стільки просили і для іншого підозрюваного в цій справі, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Адвокати Порошенка заявили, що вже є ухвала про його затримання. У ДБР тим часом кажуть, що політик ухилився від явки до суду, а це може призвести до обрання йому суворішого запобіжного заходу.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка. Ухвалу мають оприлюднити сьогодні.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний хто був під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин за кордоном.

Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.