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Янукович подав на Верховну Раду до суду через позбавлення звання президента без імпічменту

Окружний адмінсуд Києва погодився розглянути позов.

Янукович подав на Верховну Раду до суду через позбавлення звання президента без імпічменту
Фото: 1fin.biz

Колишній президент Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у парламенту повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім імпічменту.

Про це повідомила представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря.

"Окружний адміністративний суд м. Києва вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання. Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент", - написала вона у телеграмі.

Нагадаємо, що Верховна Рада відправила Януковича у відставку 22 лютого 2014 року у зв'язку з його самоусуненням. Через рік парламент позбавив Януковича звання президента України.

Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного Суду України, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний Суду.

Згідно зі ст. 105 Конституції, звання президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки президента України не усунули з посади в межах імпічменту. Проти Януковича не було процедури імпічменту.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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