Янукович подав на Верховну Раду до суду через позбавлення звання президента без імпічменту

Колишній президент Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у парламенту повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім імпічменту.

Про це повідомила представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря.

"Окружний адміністративний суд м. Києва вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання. Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент", - написала вона у телеграмі.

Нагадаємо, що Верховна Рада відправила Януковича у відставку 22 лютого 2014 року у зв'язку з його самоусуненням. Через рік парламент позбавив Януковича звання президента України.

Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного Суду України, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний Суду.

Згідно зі ст. 105 Конституції, звання президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки президента України не усунули з посади в межах імпічменту. Проти Януковича не було процедури імпічменту.