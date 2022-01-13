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Кличко виступив на захист мера Чернігова Атрошенка

Міський голова Києва закликав припинити політичні переслідування мерів. 

Кличко виступив на захист мера Чернігова Атрошенка
Фото: interfax.com.ua

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко захищатиме Владислава Атрошенка і всіх міських голів від політичних переслідувань Банкової.

Про це він заявив на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" щодо масових обшуків у Чернігові.

"Ми будемо захищати місцеве самоврядування, будемо захищати представника нашої команди Атрошенка – для мене це справа честі", - сказав Кличко. 

"У минулому році відбувались обшуки в місті Києві. Нічого не знайшли і зараз прийшли до мера Чернігова, представника команди партії «УДАР» Владислава Атрошенка. Причини політичного тиску прості: довіра людей та політична самостійність. І у Києві, і Чернігові мета обшуків однакова: мери мають піти на договорняки замість того, щоб представляти інтереси своїх виборців. Я хочу заявити, що ми будемо захищати представника нашої команди Владислава Атрошенка і ми будемо захищати мерів. Це принципова позиція і справа моєї честі, насправді", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що замовники обшуків дестабілізують ситуацію у прикордонному регіоні під час ескалації напруги з Росією і шкодять безпеці країни. 

"Обшуки відбуваються в той час, коли скупчення російських військових на кордоні. Не будемо забувати, що Чернігівщина знаходиться на кордоні. І в цей час там відбувається «маски-шоу». Це або непрофесіоналізм, або диверсія. Ні перше, ні друге користі Україні не несуть. Мери замість того, щоб тримати стабільну ситуацію і займатись підготовкою тер оборони, опалювальним сезоном, вирішують одну проблему – політичного тиску. Замовники мають розуміти – чим слабшими вони роблять мерів – тим слабшими вони роблять Україну", - зазначив Кличко.

Мер Києва наголосив, що у центральної і місцевої влади спільні вороги та закликав припинити політичні переслідування мерів. 

"Якщо колір партійних прапорів мерів не співпадає з кольором прапору Банкової – це не причина для обшуків, а демократія. І потрібно боротись не проти мерів, а за демократію. Бо у нас спільні вороги: бідність, захмарні ціни, опалювальний сезон, корупція, Росія", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, за два останні місяці у Чернігові проведено обшуків у п'ять разів більше, ніж за попередні шість років. Комітет виборців України пов’язує сплеск уваги правоохоронців до Чернігова з наближенням проміжних виборів до Верховної Ради у 206 окрузі та вбачає в цьому ознаки прямого політичного тиску.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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