За два місяці у Чернігові проведено обшуків у 5 разів більше, ніж за попередні 6 років, - заява КВУ

Експерти КВУ пов’язують сплеск уваги правоохоронців до Чернігова з призначенням проміжних виборів до Верховної Ради України у 206 окрузі з центром у м. Чернігів.

За два останні місяці у Чернігові проведено обшуків у 5 разів більше, ніж за попередні 6 років. Комітет виборців України пов’язує сплеск уваги правоохоронців до Чернігова з наближенням проміжних виборів до Верховної Ради у 206 окрузі та вбачає в цьому ознаки прямого політичного тиску. Про це КВУ заявив на офіційній сторінці у Facebook.

«Комітет виборців України продовжує відстежувати ситуацію з тиском влади на місцеве самоврядування. За часів каденції чернігівського міського голови Владислава Атрошенка, впродовж 2016–2021 рр., правоохоронними органами загалом було проведено у Чернігові 11 обшуків. Водночас, з 22 жовтня цього року в місті вже проведено 56 обшуків. Тобто за два останні місяці проведено обшуків у 5 разів більше, ніж за попередні 6 років. Експерти КВУ пов’язують сплеск уваги правоохоронців до Чернігова з призначенням наприкінці жовтня 2021 року проміжних виборів до Верховної Ради України у 206 окрузі з центром у м. Чернігів на 27 березня 2022 року», - йдеться у заяві.

КВУ зазначає, що в таких діях правоохоронних органів вбачаються ознаки прямого політичного тиску на місцеве самоврядування та на чернігівського міського голову Владислава Атрошенка.

«Такі дії можуть відбуватися з метою створення негативного іміджу окремих кандидатів та політичних сил та використання адміністративного ресурсу в інтересах провладних кандидатів. У КВУ застерігають владу від застосування адміністративного ресурсу та політичного тиску на виборах у 206 окрузі», - зазначено у заяві Комітету виборців.

Раніше КВУ вже фіксував зростання випадків застосування адміністративного ресурсу на користь провладних кандидатів на проміжних виборах у 87 окрузі в Івано-Франківській області та 184 окрузі в Херсонській області.

У жовтні 2021 року КВУ оприлюднив результати дослідження, яке виявило закономірність: увага правоохоронних органів переважно стосується органів місцевого самоврядування (80% судових рішень), а не Служби автодоріг та облдержадміністрацій, хоч саме в цих органах зосереджено 80% коштів. Така диспропорція може свідчити про вибіркове правосуддя та вибіркову увагу до місцевого самоврядування, констатують у КВУ.