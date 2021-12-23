В Одесі мешканці ЖК перекрили дорогу через промисловий тариф на світло

В Одесі мешканці ЖК «Еталон», котрі чотири сплачують за промисловим тарифом за електрику, сьогодні вранці перекрили вулицю Малиновського, повідомляє "Думська".

Люди ходять пішохідним переходом і закликають міську владу звернути увагу на їхню проблему. За словами учасників акції, зараз вони платять за 1 кВт/год 5,6 грн., а найближчим часом їм виставлять рахунки вже по 7-8 гривень за кіловат. Споживчий тариф в Україні становить 1,68 грн.

Дудинки вже давно введені в експлуатацію, але в ДТЕК, кажуть мешканці, вони зазначені як будівельні майданчики.

За словами учасників акції, є варіант опломбувати споживчі лічильники та встановити за ними тариф 1,68 грн.

"УКБ нас годує обіцянками, але поки вони вирішують із ДТЕК, необхідно отримати справедливий побутовий тариф - 1,68 за кВт, - розповів голова ОСББ «Еталон» Владислав Єршов. — ДТЕК заявляє, що потрібно отримати нові техумови, але в нас уже є ТУ і, за їхніми словами, краще вони вже не будуть. Тож це все відмовки монополіста, якого влаштовує отримувати з 500 одеситів величезну переплату. Ми хочемо привернути увагу міста, монополіста (ДТЕК — ред.), може, нас і центральна влада почує. За нашою інформацією, зараз в Одесі близько п'ятдесяти будинків із «промисловими» цінами на світло, але активно свою позицію відстоюють лише мешканці 7-8 житлових комплексів).

За даними джерел "Думської" у міськраді, технічні умови, які видаються забудовнику, не можуть бути використані для визначення тарифів на електроенергію.

«ТУ видаються для того, щоб можна було забезпечити безпечне, згідно з нормами, внутрішнє та зовнішнє розведення, щоб у разі потреби було реконструйовано ТП, щоб впоралися, але це не про тарифи, — зазначило джерело. — Якщо забудовник не виконав ТУ, то вдома може не вистачити електроенергії, але вони постачають її населенню за відповідним тарифом».

За словами джерела, в Одесі вже давно склалася ситуація, коли під кожен будинок, що будується, закладаються непомірно високі технічні умови, що в рази перевищують потреби будинку: «Фактично перекладається обов'язок розвитку мереж на чужі плечі. Деякі забудовники просто не виконують ці умови, інші ж будують та передають мережі, а потім ще й роками чекають перемикання на громадянський тариф. Ситуація складається тому, що ДТЕК вигідно продавати енергію у рази дорожче».

Зазнається, що кілька днів тому на селищі Котовського мешканці комплексу «Острова» провели аналогічну акцію – люди перекривали вулицю Семена Палія з вимогою перевести їх із промислового тарифу на електроенергію на цивільний. 21 грудня одеська громадська організація «Cпільна мета» направила до Нацкомісії держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скаргу на порушення у роботі регіональної філії ДТЕК, через які мешканці новобудов вимушені платити за електроенергію за завищеним у 3-4 рази тарифом.