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ГоловнаСуспільствоПодії

​В Одесі двоє викрадачів не змогли завести "жигулі" та намагалися їх "відбуксувати"

На молодиків, які котили по дорозі автомобіль, звернули увагу правоохоронці.

​В Одесі двоє викрадачів не змогли завести "жигулі" та намагалися їх "відбуксувати"
Архівне фото
Фото: newsroom.kh.ua

В Одесі поліцейські спіймали двох молодиків з Фонтанської сільської громади на спробі викрасти автомобіль ВАЗ.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"18-річні юнаки, приїхавши до обласного центру погуляти, помітили біля одного з торгових закладів у Суворовському районі міста привідчинений ВАЗ, проникли в нього і спробували завести з’єднанням проводів. У хлопців нічого не вийшло і вони вдалися до буксирування", – йдеться в повідомленні.

На молодих чоловіків, які котили по дорозі авто, звернули увагу правоохоронці, які і з’ясували, де і в який спосіб вони ним заволоділи.

Автомобіль у правопорушників вилучили, а їхні дії кваліфікували за ч.2  ст. 289 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Поліцейські закликали власників бути обачнішими і завжди зачиняти автомобілі, навіть якщо вони залишаються в полі зору.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік украв мотоцикл і закопав його на своєму подвір'ї.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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