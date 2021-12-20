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Окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування.

Окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Від початку доби на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, в районі населених пунктів Гнутове та Водяне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця –  тяжкий, другого - середньої тяжкості.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі. У неділю, 19 грудня, в зоні ООС упродовж дня не стріляли. В суботу 18 грудня у зоні бойових дій окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, у половині випадків застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що у плані оборони України у разі вторгнення Росії вперше прописали дії для кожної інституції та структури.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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