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Двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої в зоні ООС

Станом на 11 ранку обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої в зоні ООС
Архівне фото
Фото: ukrinform.ua

З початку доби, станом на 11 годину, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Пораненим військовим надали домедичну допомогу та евакуйовали до лікувального закладу. Стан здоров’я одного бійця тяжкий, другого - середньої тяжкості.

У штабі також зазначили, що наразі криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна. За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3190 транспортних засобів, 3448 осіб, а також виявлено 45 адміністративних правопорушень та розкрито 11 злочинів.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 760 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 937 осіб.

Зазначається також, що піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 59 вибухонебезпечних предметів.

"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі. У неділю, 19 грудня, в зоні ООС упродовж дня не стріляли. В суботу 18 грудня у зоні бойових дій окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, у половині випадків застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що у плані оборони України у разі вторгнення Росії вперше прописали дії для кожної інституції та структури.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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