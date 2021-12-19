Предстоятель ПЦУ про вакцинацію: "Тут немає ніякого релігійного підтексту"

Церква вважає, що кожна людина має право вибору, але визнає вакцинацію як захист проти коронавірусу.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українців не піддаватися на маніпуляції і поширення міфів про вакцинацію від COVID-19.

В інтерв’ю Радіо Свобода він заявив, що у вакцинації немає релігійного підтексту.

"Не потрібно слухати, не потрібно вірити, не потрібно піддаватися на ці маніпуляції. Бо українська церква чітко заявила про те, що ми не проти. Вакцинація завжди відбувалася. Хвороби існували і до початку цієї пандемії. Тому ми висловили чітку позицію про те, що якщо це ліки, які покликані зберегти людське здоров’я, то чому їх не приймати, чому вірити певним міфам", – сказав митрополит Епіфаній.

За словами предстоятеля ПЦУ, в Україні другий рік триває боротьба "зі ще одним невидимим, але реальним фронтом небезпечної коронавірусної хвороби, яка забирає дуже багато людських життів".

"Ми заявляємо, що тут немає ніякого релігійного підтексту, але кожна людина має право вибору, кожен повинен усвідомити, що в цей непростий час випробувань цією хворобою єдиним захистом є вакцинація", – пояснив митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні повний курс вакцинації проти коронавірусу пройшли вже майже 13 млн осіб.