ДБР намагалося вручити повістку Порошенку, але він сів в авто та поїхав
ДБР намагалося вручити повістку Порошенку, але він сів в авто та поїхав
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
Вас вітає «Гастрономія»!
Вас вітає «Гастрономія»!
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Головний архітектор Києва: «Люди постійно проти нової забудови, бо не розуміють і не знають, що насправді будуватимуть поруч»
Головний архітектор Києва: «Люди постійно проти нової забудови, бо не розуміють і не знають, що насправді будуватимуть поруч»
Ексголову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством
Ексголову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством
Хто насправді править Китаєм. Усе про комуністичну еліту КНР
Хто насправді править Китаєм. Усе про комуністичну еліту КНР
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Предстоятель ПЦУ про вакцинацію: "Тут немає ніякого релігійного підтексту"

Церква вважає, що кожна людина має право вибору, але визнає вакцинацію як захист проти коронавірусу.

Предстоятель ПЦУ про вакцинацію: "Тут немає ніякого релігійного підтексту"
Фото: pomisna.info

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українців не піддаватися на маніпуляції і поширення міфів про вакцинацію від COVID-19.

В інтерв’ю Радіо Свобода він заявив, що у вакцинації немає релігійного підтексту.

"Не потрібно слухати, не потрібно вірити, не потрібно піддаватися на ці маніпуляції. Бо українська церква чітко заявила про те, що ми не проти. Вакцинація завжди відбувалася. Хвороби існували і до початку цієї пандемії. Тому ми висловили чітку позицію про те, що якщо це ліки, які покликані зберегти людське здоров’я, то чому їх не приймати, чому вірити певним міфам", – сказав митрополит Епіфаній.

За словами предстоятеля ПЦУ, в Україні другий рік триває боротьба "зі ще одним невидимим, але реальним фронтом небезпечної коронавірусної хвороби, яка забирає дуже багато людських життів".

"Ми заявляємо, що тут немає ніякого релігійного підтексту, але кожна людина має право вибору, кожен повинен усвідомити, що в цей непростий час випробувань цією хворобою єдиним захистом є вакцинація", – пояснив митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні повний курс вакцинації проти коронавірусу пройшли вже майже 13 млн осіб.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також