ПЦУ може тимчасово послабити або взагалі скасувати піст, – Епіфаній

"Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо".

Православна церква України може послабити або взагалі скасувати піст 31 грудня і на 1 січня, поки українці святкують Різдво 7 січня.

Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

“До певної міри є порушення посту. І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні”, – сказав предстоятель ПЦУ.

Він додав, що церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. “Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно з акривією, тобто точно згідно з правилами”, – додав Епіфаній.

За його словами, церква може у майбутньому розглянути це питання, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб не було порушення.

“Бо, є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою”, – додав він.

Нагадаємо, Епіфаній також спрогнозував, що українці впродовж наступних 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем").

Римсько-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.

В Україні з 2017 року і 25 грудня, і 7 січня є офіційними вихідними. За даними соцопитування групи "Рейтинг", 77% українців святкують Різдво 7 січня, 56% вважають його улюбленим серед новорічних свят. Водночас взагалі не відзначають це християнське свято 5% опитаних.

У 2015 році на той момент секретар РНБО Олександр Турчинов виступив з ідеєю перенести святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня. Голова УГКЦ Святослав (Шевчук) такий крок підтримав. Президент Петро Порошенко сказав, що не має права вирішувати, коли в Україні слід святкувати Різдво, але назвав мудрим святкувати його двічі.

У 2017 році Порошенко підписав указ про всеукраїнський вихідний 25 грудня.

Раніше глава ПЦУ Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення "дозріють" Церква та віряни. За його словами, понад 60% українців проти святкування 25 грудня.