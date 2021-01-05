77% українців святкують Різдво 7 січня, - опитування

77% українців святкують Різдво 7 січня, 56% вважають його улюбленим серед новорічних свят. Водночас взагалі не відзначають це християнське свято 5% опитаних.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг", проведеного 2-4 січня.

Ще 15% опитаних зазначили, що відзначають це свято двічі: за юліанським календарем (7 січня) і за григоріанським (25 грудня). Лише 3% святкують Різдво тільки 25 грудня.

Найбільше тих, хто святкує Різдво двічі, або ж за новим стилем, - у західних регіонах і в Києві.

Найулюбленішим серед зимових свят Новий рік назвали 28% українців, 6% - День Святого Миколая, 3% - старий Новий рік.

Нагадаємо, в 2015 році на той момент секретар РНБО Олександр Турчинов виступив з ідеєю перенести святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня. Голова УГКЦ Святослав (Шевчук) такий крок підтримав. Президент Петро Порошенко сказав, що не має права вирішувати, коли в Україні слід святкувати Різдво Христове, але назвав мудрим святкувати його двічі.

У 2017 році Порошенко підписав указ про всеукраїнський вихідний 25 грудня.

Нещодавно предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення "дозріють" Церква та віряни. За його словами, понад 60% українців проти святкування 25 грудня.