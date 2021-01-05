На Різдво в Україні збережеться аномально тепла погода

"Повітря насичене вологою, тому принесе опади і тумани".

В Україні в найближчу добу збережеться аномально тепла погода, яку визначатимуть середземноморські повітряні маси.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

"Повітря насичене вологою, тому принесе опади і тумани", - йдеться у повідомленні.

Вночі у західних, північних і центральних областях, вдень в Карпатах та Закарпатті невеликий дощ і мокрий сніг, на решті території - без істотних опадів.

Вночі та вранці 6 січня в Україні місцями туман, в північно-східних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура в північно-східних і східних областях вночі 1-5° морозу, вдень 1-4° тепла; на решті території вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, в південній частині 7-12° тепла.

У Києві в ніч на середу невеликий дощ і мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

7 січня вночі у південно-західній частині, вдень дощ, подекуди з мокрим снігом, в південних і центральних областях значні опади, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі і вдень 0-5° тепла, в південних областях удень 6-11° тепла.

У Карпатах сніг, температура вночі і вдень 0-5° морозу.

У Києві 7 січня вночі без опадів, вдень дощ з переходом в мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі і вдень 2-4° тепла.