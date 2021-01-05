​Кліматологи підвищили річну норму температури для Києва

2020 рік у столиці став найтеплішим за всю історію спостережень.

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського визначили нові грудневі та річні кліматичні норми температури повітря та опадів для Києва.

Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

Так, їх нові значення для грудня наступні: температура повітря -1,8 (було -2,3), опади - 47 мм (було 52 мм). Річні значення температури повітря +9,0 (було +7,7 ), опадів - 618 мм (було 650 мм). Про це йдеться в замітці, опублікованій в урядовій газеті "Урядовий кур'єр" від 5 січня.

За даними спостережень обсерваторії, середньорічна температура минулого року у столиці Україн піднялась до +10,9, що на 3,2 градуси перевищує стару кліматичну норму. Таким чином, 2020 рік виявився рекордним з 1881 року.

Зазначається, що 11 місяців минулого року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, окрім травня, який виявився холоднішим.

"Особливо відзначились січень, лютий, березень, які мали найвищі відхилення від середньобагаторічних показників відповідно на 6,4°С, 6,7°С, 5,8°С.... Найхолодніше було 7 грудня мінус 9,5°С, найспекотніше – 1 вересня, коли температура у затінку сягнула +34,7°С", - йдеться у повідомленні.

Загалом у 2020 році у Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів, причому найбільше (12) їх було у березні.

Також зазначається, що у Києві випало випало 580 мм опадів, що відповідає 89% кліматичної норми. Однак, у часі вони розподілились нерівномірно - понад дві місячні норми випали у травні та жовтні, а у липні та серпні їх кількість не перевищила половини норми.

Нагадаємо, грудень 2020 у Києві був майже на два градуси теплішим за кліматичну норму.

У січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.