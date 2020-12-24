Синоптики дали прогноз на січень 2021 року

У січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря в Україні складає 1-6 градусів морозу, у східних, Сумській та Чернігівській областях, місцями на Полтавщині та в Карпатах 7-8 градусів морозу.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 23-37 градусів морозу, в Карпатах, окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської та Сумської областей 38-39,8 градусів морозу, в Черкаській та Луганській областях місцями 40-42 градусів морозу, на узбережжі Криму 13-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури - 7-14 градусів тепла, на Прикарпатті, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 15-18 градусів, в Криму до 21 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 27-56 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 57-155 мм.

Ожеледь відмічається в середньому 1-7 днів за місяць, хуртовини найчастіше спостерігаються на Лівобережжі країни та на Прикарпатті.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 грудня, в східній частині України очікується сніг і дощ, удень подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На решті територій уночі помірний дощ (у північно-східних областях місцями значний дощ із мокрим снігом, подекуди ожеледь), удень невеликий дощ; температура протягом доби 0-5° тепла (вдень на півдні країни 5-10° тепла). Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в східних, південних і Дніпропетровській областях подекуди пориви 15-20 м/с.

У Києві в ніч на п'ятницю помірний, удень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-4° тепла.