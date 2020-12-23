Снігопади, дощ, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 24-25 грудня

У четвер, 24 грудня, вночі в Україні очікується невеликий, удень помірний мокрий сніг і дощ.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У Закарпатті протягом доби пройде помірний дощ і лише в східних і Запорізькій області без істотних опадів.

У північно-східних областях ожеледь, у північних, центральних і східних областях на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці в західній частині України подекуди туман. Вітер південний і південно-східний, 7-12 м/с.

Температура в західних і Одеській областях уночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла; у східних, Полтавській і Запорізькій областях уночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу; на решті територій протягом доби від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві в ніч на четвер невеликий, удень помірний мокрий сніг і дощ. Уночі на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 24 грудня найвищу температуру було зафіксовано на позначці 10,2° тепла (у 2015 році), найнижчу - на позначці 25,6° морозу (в 1902 році).

У п'ятницю, 25 грудня, в східній частині України очікується сніг і дощ, удень подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На решті територій уночі помірний дощ (у північно-східних областях місцями значний дощ із мокрим снігом, подекуди ожеледь), удень невеликий дощ; температура протягом доби 0-5° тепла (вдень на півдні країни 5-10° тепла).

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в східних, південних і Дніпропетровській областях подекуди пориви 15-20 м/с.

У Києві в ніч на п'ятницю помірний, удень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 2-4° тепла.