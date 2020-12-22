Горіли склади, про постраждалих не повідомляється.

Пожежу на складах у Святошинському районі Києва, що виникла й поширилася на площі 1,5 тис. кв. м, повністю ліквідовано.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"22 грудня о 15:42 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Святошинській, 32, що у Святошинському районі столиці, видно чорний густий дим. Пожежа виникла в складському приміщенні, розміром 100х30 кв.м. Під час гасіння пожежі сталося часткове обрушення покрівлі", - сказано в повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

О 16:32 пожежу локалізовано на площі 1 500 кв.м, о 17:30 пожежу ліквідовано.

Повідомляється, що з одного з приміщень вогнеборці винесли три кисневі балони. До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Як повідомляли, 18 грудня в Києві сталася пожежа у психоневрологічному диспансері, евакуювали 51 людину.