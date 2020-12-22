Потепління, дощ і мокрий сніг: синоптики прогнозують зміну погоди найближчої доби

Із заходу Європи в Україну переміститься тепле та вологе повітря.

Найближчої доби погода в Україні почне змінюватися: із Західної Європи на більшу частину країни, крім сходу та північного сходу, переміститься тепла та волога повітряна маса, температура знову трохи підвищиться, атмосферний фронт принесе опади до західних, південно-західних, північних та центральних областей.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

То ж у середу, 23 грудня, в західних, північних, більшості центральних, удень в Одеській та Миколаївській областях мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території без суттєвих опадів. Вітер південно-східний та північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у східних, Сумській та Полтавській областях вночі 5-10°, удень 1-6° морозу; у західних областях вночі приблизно 0°, удень 2-7° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві - вночі без опадів, удень мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 23 грудня найвища температура вдень була 10,2° у 2015 р., найнижча вночі -21,0° у 1902 р.

У четвер, 24 грудня, у східній частині країни без опадів; температура вночі 4-9°, удень 0-5° морозу.

У західних областях дощ, у горах із мокрим снігом, у Карпатах місцями значні опади; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, у Карпатах вночі приблизно 0°, удень 0-5° тепла.

На решті території часом дощ та мокрий сніг, уночі на північному сході місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла. На Правобережжі туман. Вітер південний із переходом на заході на північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві - вночі невеликий дощ, туман, удень помірний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі приблизно 0°, удень 2-4° тепла.