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На Київщині спалахнула масштабна пожежа: горить колишній меблевий цех

Попередньо жертв та постраждалих немає. 

Фото: ДСНС України

У Білій Церкві (Київська область) сталося займання в будівлі колишнього цеху по виробництву меблів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"21 грудня о 20:24 у м. Біла Церква по вул. Івана Кожедуба, 359 в двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху по виробництву меблів на другому поверсі та покрівлі виникла пожежа на площі близько 1 тис. 400 кв. м." - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загрози іншим будівлям та спорудам немає. Попередньо жертв та постраждалих немає. 

До гасіння залучено 45 чол. особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 20 грудня на трасі Дніпро-Кривий Ріг під час руху загорівся автобус з пасажирами. На момент виникнення пожежі в салоні автобуса БАЗ-А079 “Еталон” перебувало 7 пасажирів та водій. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу усі вийшли самостійно з автобусу.

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