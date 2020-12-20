На трасі Дніпро-Кривий Ріг під час руху загорівся автобус з пасажирами.
Про це інформує пресслужба ДСНС.
Подія сталася сьогодні, 20 грудня о 07:40.
На момент виникнення пожежі в салоні автобуса БАЗ-А079 “Еталон” перебувало 7 пасажирів та водій. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу усі вийшли самостійно з автобусу.
Рятувальники встановили, що займання сталося у моторному відсіку автобуса.
Вогнем знищено автобус на площі 21 м. кв. Пожежу локалізовано о 08:00 та ліквідовано о 08:10.
“До гасіння займання залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, дві людини загинули у пожежі в адмінбудівлі у Святошинському районі Києва, ще один чоловік постраждав.