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На трасі Дніпро-Кривий Ріг під час руху загорівся автобус з пасажирами

На момент виникнення пожежі в салоні автобуса перебувало 7 пасажирів та водій. 

Фото: ДСНС

На трасі Дніпро-Кривий Ріг під час руху загорівся автобус з пасажирами.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Подія сталася сьогодні, 20 грудня о 07:40.

На момент виникнення пожежі в салоні автобуса БАЗ-А079 “Еталон” перебувало 7 пасажирів та водій. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу усі вийшли самостійно з автобусу.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Рятувальники встановили, що займання сталося у моторному відсіку автобуса.

Фото: ДСНС

Вогнем знищено автобус на площі 21 м. кв. Пожежу локалізовано о 08:00 та ліквідовано о 08:10.

“До гасіння займання залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, дві людини загинули у пожежі в адмінбудівлі у Святошинському районі Києва, ще один чоловік постраждав.

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