Рятувальники нагадали про вимоги до новорічних ялинок, прикрас та електричних гірлянд

У ДСНС нагадали про вимоги до новорічних ялинок, ялинкових прикрас та інших виробів, які використовуються під час святкування Нового Року і Різдва.

Ялинку потрібно установлювати подалі від опалювальних приладів і джерел відкритого вогню – камінів і газових плит.

При виборі штучної ялинки безпечніше віддати перевагу моделям, які мають протипожежну пропитку (ця інформація вказується на упаковці).

Щоб ялинка не впала або не поранила дитину, вона повинна бути правильно зібрана і надійно встановлена, а іграшки рівномірно на ній розподілені.

На ялинку не можна встановлювати свічі та бенгальські вогні, особливо в об'єднанні з ватним "снігом" і паперовими іграшками.

Збирати штучну ялинку потрібно згідно з інструкцією. У процесі складання ялинки не рекомендується підпускати до неї дітей.

Для дитячої безпеки ялинку краще нарядити легкими прикрасами, які не б'ються (бантами, шишками, кульками зі склопластику і т.ін).

Слід дотримуватися й правил електробезпеки. Для прикраси ялинки не можна використовувати несправні й не сертифіковані електричні вироби.

“Підключення гірлянд до мережі повинне виконуватися тільки за допомогою штепсельних з'єднань. При виявленні несправності в ілюмінації – нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскріння, вона повинна бути терміново відключена”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чаплинці на Херсонщині згоріла новорічна ялинка. Попередньо загоряння сталося внаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди.