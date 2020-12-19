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У Чаплинці на Херсонщині згоріла новорічна ялинка

Попередньо загоряння сталося внаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди.

У селищі Чаплинка Херсонської області згоріла новорічна ялинка у центрі міста.

Про це повідомила пресслужба обласного управління ДСНС Херсонщини.

“Вчора, 18 грудня, пізно ввечері в чергову частину Чаплинського відділення поліції надійшло повідомлення, що в районному центрі сталося загоряння Новорічної ялинки, яка була встановлена на майданчику поблизу будинку культури”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив начальник місцевого відділення поліції Сергій Ященко, інформація про подію надійшла за кілька хвилин до опівночі від місцевих мешканців, які якраз відпочивали біля святкової ялинки.

На місці слідчо-оперативна група опитала свідків. Попередньо встановлено, що навмисного підпалу не було. Це підтверджується й відеозйомкою молодих людей, які на той час були біля ялинки. На відео зафіксовано, що полум’я почало розповсюджуватися по поверхні штучної ялинки на висоті кілька метрів від землі.

В результаті пожежі ялинка повністю згоріла. За попередніми висновками загоряння сталося внаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди. 

Наразі працівники ДСНС проводять необхідні дослідження, за результатами яких буде прийняте відповідне рішення. 

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