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Ялинки в Києві обробляють смердючим розчином, щоб відлякати вандалів

"Репеленти для обробки рослин є безпечними, але розкриваються неприємним запахом у теплому приміщенні".

Ялинки в Києві обробляють смердючим розчином, щоб відлякати вандалів
Фото: Александр Рудоманов

У Київміськадміністрації повідомили про заходи із запобігання незаконному вирубуванню ялинок та сосен у передноворічний період у міській зоні Києва.

Повідомляється, що комунальники, зокрема, починають обробляти спеціальними речовинами ялини, сосни, туї та ялівці у лісових масивах, парках і скверах міста.

Щоб дерева не рубали, на спеціальні рейди вийдуть працівники державної екологічної інспекції та патрульної поліції.

Водночас комунальники оброблять ялини, сосни, туї та ялівці спеціальними речовинами.

"Репеленти для обробки рослин є безпечними, але розкриваються неприємним запахом у теплому приміщенні. Також фахівці обробляють дерева клеєво-крейдяною сумішшю, яка лишає на рослинах «брудне» забарвлення. На оброблених у парках та скверах деревах є відповідні оголошення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з 17 до 30 грудня у Києві працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, незаконна вирубка хвойних дерев передбачає штраф від 510 до 5100 гривень. Також за незаконну вирубку зелених насаджень на території лісів передбачена кримінальна відповідальність, штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців.

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