За рахунок міської програми «Здоров’я киян» роблять пересадку серця та інші складні операції безкоштовно, - Кличко

Столичні лікарі надають медичну допомогу усім хворим, які її потребують. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Він наголосив, що столичні лікарі роблять сьогодні все можливе, щоб надавати допомогу всім хворим – щодо планових та невідкладних госпіталізацій.

«Дуже важливо, щоб усі розуміли: питання необхідності, наприклад, оперативного втручання може вирішити тільки лікар. Він оцінює стан пацієнта і ухвалює рішення: чи потрібна операція негайно, чи можна її зробити згодом. Навіть якщо життю людини нічого не загрожує, але операція попередить тяжкі наслідки для здоров’я та реабілітації, – її обов’язково зроблять. Наприклад, хірургічні втручання з ендопротезування. З одного боку, хворий суглоб, що потребує заміни, не становить загрози для життя. А з іншого – постійний біль та неможливість вільно рухатися призводить до страждань. Тож таких пацієнтів київські лікарі оперують», – зазначив Кличко.

Мер Києва зазначив, що у звичному режимі працюють і онкологи. За 9 місяців цього року в Київському міському онкоцентрі лікування отримали понад 24 тисячі пацієнтів. Здійснили понад 4700 операцій. Хворі отримують хіміо- та променеву терапію.

Не змінився і графік роботи столичних нейрохірургів та кардіохірургів. З початку 2020 року в Києві здійснили близько 2000 втручань на серці. Зокрема й тих, що роблять за допомогою найсучасніших технологій.

«Наприклад, на базі Олександрівської лікарні зробили 20 операцій з імплантації аортального клапану без розрізу грудної клітини – через стегнову артерію. Ця вартісна процедура - ціна одного клапана – 900 тис грн - для киян була безкоштовною. А кілька днів тому лікарі Олександрівської лікарні, вже вдруге цього року, успішно пересадили механічне серце. Зазначу, що вартість такого «нового серця» - понад 4 млн. грн. Але для пацієнта операція була безкоштовною – за рахунок міської програми «Здоров’я киян». Сьогодні пацієнт під пильним наглядом та опікою лікарів і почувається добре. Нагадаю, першу таку операцію в Олександрівській лікарні зробили в лютому цього року. І я тоді провідував чоловіка, життя якому врятувало механічне серце», – підсумував Віталій Кличко.