Фото: Lb.ua

У п'ятницю, 18 грудня, пацієнти вийшли на акцію протесту до Міністерства охорони здоров’я з вимогою - не забирати у онкохворих пацієнтів кошти на ліки.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Організатори акції наголошують, що МОЗ хоче вкотре відібрати гроші на ліки у пацієнтів з онкологічними захворюваннями - тепер для закупівлі вакцини від COVID-19.

"Голова МОЗ Максим Степанов планує позбавити пацієнтів 500 мільйонів гривень, які ДП "Медичні закупівлі України" зекономило на державних закупівлях онкологічних препаратів. Очільник МОЗ вважає, що вакцини мають закуповуватись не за гроші Фонду для боротьби з COVID-19, а за рахунок життя онкопацієнтів. За ці кошти можна закупити медичні препарати, щоб врятувати більшу кількість онкопацієнтів. Адже ліки від раку дуже дорогі, і в пацієнтів немає ресурсів на їх придбання власним коштом. Без допомоги держави вони приречені на смерть", - наголошують організатори акції.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Зазначається, що пацієнти змушені знову виходити на акції попри карантин, щоб вибороти своє право на лікування та життя.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін перенаправив 61,5 млн грн для онкохворих на ремонт доріг на Львівщині. Згідно з розпорядженням уряду, всього за бюджетною програмою перерозподілили 104,7 млн грн. Так, Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає 60% від цієї суми. Ще 33,2 млн грн пішло Міністерству освіти і науки - зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка, а 10 млн - Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

У Кабміні пояснили, що перерозподіл коштів дозволить реалізувати незавершений проект щодо діагностики онкологічних захворювань у 2021-му.